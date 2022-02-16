美股日前大幅修正，有人好奇到底美股要跌多重，聯準會(Fed)才會出手救市，根據美國銀行15日公布的調查顯示，有30%的基金經理人認為，標準普爾500指數需要跌到3698點，也就是比前一天周一(14日)的收盤再跌16%，才會見到聯準會採取行動。

根據《Markets Insider》報導，這30%的基金經理人表示，標普500指數要跌到3698點，才會實現「聯準會看跌期權(Fed put)」，而所謂的聯準會看跌期權，是指在股市出現大幅下跌時，聯準會將制定貨幣政策以結束股市的急劇下跌。

由於通膨率飆高，市場預估聯準會將增多升息次數使通膨降溫，導致之前股市下跌。標普500指數曾在1月初創下4818.12點的歷史新高，報導指出，以周一的收盤為標準來估算，今年以來已下跌7.6%，如果再下跌16%，意味即將進入熊市，並將來到2020年12月以來的低點。

美銀也強調，只有30%的基金經理人認為今年將出現熊市，但有60%的經理人認為不會，股市情緒並非極度悲觀，看跌的主要原因是因為升息以及經濟成長放緩的擔憂所致。

美股周二因俄烏緊張情勢降溫而上漲，標準普爾500指數上漲69.40點，漲幅1.58%，收在4471.07點。