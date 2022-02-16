目前我國共有24場離岸風電通過環評，其中皆提及水下噪音，並參考德國標準設置SEL 160分貝為閥值，但並未提及具體計算方式，環保署環境督察總隊坦言，若依測得數值，的確部分離岸風電打樁超過160分貝，但160分貝並非上限值、而是閥值，因此今天提報擬依德國標準計算，打樁次數的5％不準超過160分貝、且極值不得超過190分貝。

督察總隊科長凃邑靜表示，目前有24案離岸風電，皆有提及水下噪音，環保署也邀集海保署、海巡署、能源局、營建署、漁業署等建置聯繫平台，並召開個案的小平台會議進行資訊交換，各風機打樁前就可以瞭解，也運用AIS系統瞭解船隻航行。

凃邑靜說，目前離岸風電大多違反環評承諾為打樁時鯨豚觀察員及鯨豚觀察船不足，多半是因為宥於海洋法規出海後一定時數要返港限制，留在海上的人又沒有鯨豚觀察證所致。

督察總隊副總隊長姜祖農指出，由於我國環評審查過程憂心驚擾到鯨豚，因而參考德國標準訂定160分貝的閥值，但環評時並未提及如何計算，因此此次提報希望比照德國僅有打樁次數的5％可以超過160分貝、且極值不得超過190分貝，後續也會與各離岸風場業者討論，並檢視過去有無違規。