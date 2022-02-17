疫情期間，彰化縣清消3萬多個點，贊助廠商無償提供消毒物資，彰化縣長王惠美17日頒發160萬元防疫消毒獎勵金給彰化縣防疫消毒大隊，並致贈感謝狀表揚在地達聯化工有限公司，不限量提供消毒漂白水逾62公噸，歐都納股份有限公司捐助清潔人員工作服。

王惠美表示，今年春節假期有9天，加上去年底民眾大掃除有許多廢棄大型家具，清潔隊在年前1個月前就開始忙碌，農曆年後，又在學校開學前，全縣校園再次清消一次，真的非常辛苦。

王惠美表示，鄉鎮市長政績的好壞，有賴於清潔隊的執行成效，在疫情期間，感謝大家的配合協助執行各項防疫工作，對於環境的清消，在疫情期間已清消3萬多個地方。彰化縣防疫表現深獲縣民讚賞，環境消毒阻隔傳染途徑更是防疫重要環節。

彰化縣消毒大隊由26鄉鎮市清潔隊人員組成，環保局統計，2021年全縣總計消毒超過3萬處，自新冠肺炎疫情發生以來，消毒大隊與衛生局緊密配合，依據疫調結果24小時內完成清消，至今仍持續於人潮聚集公共環境場域執行環境消毒工作，不分晝夜都看得到環保清潔人員出勤的身影。

另外，會中也表揚員林、鹿港、彰化、埔心、伸港、秀水、埤頭、田尾、二水等環境清潔維護考核特優單位10萬元獎勵金及田尾鄉公所資源回收績效考核績特優單位20萬元獎勵金。