音樂人黃國倫替母校創作紀念曲《超越》，期盼陽明交大有更好的願景與未來。（邱立雅攝）

國立陽明交通大學迎來首屆周年校慶，16日於交大校區舉辦校慶典禮，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫直播連線。典禮上先後由學生合唱團演唱陽明大學與交通大學校歌，再由管科系校友、資深音樂人黃國倫導聆、主唱合校紀念歌《超越》，暗藏玄機的歌詞、優美動聽的旋律，也讓眾人期盼融合後的陽明交大有更卓越的未來。

首次的陽明交大校慶活動以融合作為主軸，串聯交大、陽明、台南與宜蘭校區，展現校區間齊心共融又互相尊重的慶祝儀式。校長林奇宏表示，陽明交大合校後在THE世界大學排名與QS世界大學排名均向前邁進，校內有99名教師躋身世界前2％科學家之林。科技部未來科技獎、傑出技術轉移貢獻獎與產學小聯盟計畫件數皆居全國大學之冠。

林奇宏感謝行政團隊的戮力以赴以及校友先進的支持建議，使陽明交大在磨合、溝通以達到共識的過程中走得更穩健。除了合校的校慶周，4月還有交大日、5月則有陽明日，各有不同特色，是校友回娘家的日子。

陽明校友總會理事長莊人祥表示，過去一年陽明交大推動了不可能的任務，校友總會一直會是學校最有力的後盾。交大校友總會理事長姜長安則說，疫情讓全世界看到台灣立足國際的半導體及醫療產業，這也是交大與陽明的強項，更顯陽明交大合校的意義重大。

16日當天，氣勢磅礡的紀念歌《超越》也正式曝光，由宏碁創辦人施振榮倡議，邀請音樂製作人黃國倫創作，作為母校生日禮物，歌詞還藏頭陽明交大4字，別具意義。黃國倫說，施振榮為母校奔走的熱情讓人感動，期盼《超越》連結兩所學校，有共同的情感、共同的願景。