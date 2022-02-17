國民黨台南市議員謝龍介日前宣布將參選台南市長後，引發政壇關注，今（16）日他再拋震撼彈，若當選台南市長，只做一任，不會競選連任。

謝龍介今在中天電視政論節目《正常發揮》中表示，縣市長選舉若決戰北台灣，國民黨就剩下7、8、9席；決戰中台灣，國民黨就是10、11、12席；決戰南臺灣，國民黨就有14、15席。2018原本是決戰中台灣，最後因為韓流，打到決戰南台灣，國民黨就贏了15個縣市。

謝龍介指出，民進黨最高指導原則就是決戰北台灣，國民黨最好只能拿到9席，正常就是7、8席。這次又有第三黨，過去親民黨很少提名縣市長候選人，可是新竹市如果民眾黨也提名人選，國民黨勝算只剩4成以下，民進黨就有贏面。

謝龍介披露，民進黨不斷打柯文哲，柯文哲又有回應，淺藍的就跑過去了，吸納到藍營支持者，民眾黨也有吃到民進黨的支持者約8％左右，所以民進黨第一階段戰術成功。民進黨讓柯文哲長大，但又不能長太大，而最慘的就是國民黨，這是國民黨必須面對的挑戰。

謝龍介強調，他是早就規劃好要選，真情真意、背水一戰，也從不跟誰叫板。他認為黃偉哲是好人，但沒有魄力；而南臺灣虛耗30年，應該換人做看看。他透露，每個市長第一任都在虛耗不做事，想穩穩地連任，因為不做事就不會犯錯，每兩任市長就會空轉4年，對台南市民不公平。因此，他在節目中宣布只做一任，不會連任！