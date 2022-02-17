資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈昨（16日）晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲。8歲就以童星出道的他，在演藝圈擁有近60年資歷，2016年擔任金鐘獎評審時，公開點評吳宗憲主持的節目《綜藝玩很大》，雙方一度隔空槓上；此外，他也透露這輩子最感恩的3個人：方芳芳、謝玲玲和王祥基。

吳宗憲主持的節目《綜藝大熱門》和《綜藝玩很大》均在報名2016年金鐘獎落馬，當時的金鐘評審之一巴戈，在先前入圍名單揭曉後，曾犀利分析《綜藝玩很大》未獲青睞的原因，根據《ETtoday星光雲》報導，巴戈表示節目入圍評比的標準有創新、真、善、美，《綜藝玩很大》有真卻缺乏美，且不能因為收視率高就給獎，更指出有其他評審認為吳宗憲之所以能靠另一節目《小明星大跟班》入圍，是因為有女兒Sandy在身邊較為收斂，討喜的表現給評審留下好印象。

吳宗憲當時進棚錄影前接受訪問，提到被巴戈公開評論，表示收視率應該要是列為評選的準則之一，「不能得獎的都是些沒有聽過或是已經關掉的節目」，且認為製作節目還是要站在觀眾的角度，忍不住開酸：「做節目不給觀眾看給鬼看啊，連這種基本常識都沒有的話也很奇怪！」吳宗憲僅管語氣有點不滿，仍強調自己熱愛金鐘獎，並呼籲巴戈不該在評選結束後，才出面說自己是評審，認為此舉不太妥當。

如今巴戈因癌症病逝，過往的紛擾皆已結束，只留下美好的記憶，根據《聯合報》報導，二嫂談到巴戈生前很感謝方芳芳、謝玲玲和台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基，1月還跟王祥基吃過飯，身形消瘦但笑容滿面。

謝玲玲（圖右）、巴戈（圖中）和方芳芳（圖左）是多年摯友。（圖／中時資料照）