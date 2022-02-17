巴戈16日晚病逝後，令許多親友不捨，巴戈致力於公益的優質生命協會，今早協會對外表示，巴戈的追思會定於2月25日 13:30 在第一殯儀館景行廳舉辦，靈堂設置從18日至24日止，上午10時至下午16時麗緻生命會館民權館（台北市民權東路二段135巷20弄2號），開放親友悼念。

8歲當上童星、32歲奪下金鐘獎，在演藝圈縱橫60年的巴戈，去年9月診斷胰臟癌後，持續積極接受相關治療，這個月15日住進台北長庚醫院後，昨16日發出病危通知並於當晚20時病逝於醫院，享壽68歲。

巴戈是演藝圈的長青樹，從8歲出道至今60年，他是台灣 第一個拍好萊塢電影《聖保羅砲艇》的童星，他更以《雙星報喜》蟬聯2座金鐘獎最佳主持人獎，4年後再以 《就在今夜》與方芳芳再拿下1座金鐘獎。

巴戈與優質生命協會秘書長紀寶如常做公益。優質生命協會提供

巴戈與動力火車曾在公益活動上關懷資深藝人萬沙浪。優質生命協會提供

巴戈遺照曝光。（圖/優質生命協會提供）

近年更在電視劇《我們與惡的距離中》客串令人印象深刻。其知名電影戲劇作品有：《婉君表妹》、《我女若蘭》、《旗正飄飄》等，主持作品有：《強棒出擊》、《女丑劇場》、《雞蛋碰石頭》、《連環泡》等，是演技主持雙棲且家喻戶曉的資深藝人。

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巴戈近14年積極投身公益，2008年迄今，先後在台灣優質生命協會擔任常務理事及理事長，號召老、中、青三代樂壇重量級藝人共襄盛舉每年所舉辦各項公益活動。巴戈更於2020年邀方芳芳擔任現任理事長。協會紀寶如秘書長表示，這14年來巴戈從第一線獨老探訪到各大活動與募款上不遺餘力、親力親為，即便罹癌後身體狀況不佳，仍掛心各項公益活動，感佩與懷念之情溢於言表。

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對於巴戈的遺照，協會表示，是由巴戈家族投票，一眼看到這張就很喜歡，覺得這張照片中的巴戈，開心樂觀溫暖模樣就是大家認識的他。