洪仲丘翻版少棒球員遭操死 校方封口家屬盼真相

洪仲丘案翻版！高雄某國中1名14歲暱稱「小胖」黃姓棒球隊員，去年9月在烈日下操練許久後，被發現在校園倒地昏迷，送醫不治；事後校長和教練團對此事三緘其口，遭外界怒指過失殺人，而小胖送醫時身體過度操練，「肌酸磷酸」飆至6萬、昏迷指數3，連法醫高大成看到後都說「害呀」，認為校方難辭其咎。

據《周刊王》報導，該國中棒球隊去年9月參加「台中市金龍盃全國少棒菁英賽」32強賽大輸後回家，隔天盧姓教練一早召集隊員至棒球場暖身，當時氣溫已達32度，但呂教練仍要求繼續操練，只要有球員漏接，球員們就要從守備位置依序跑到本壘、折回全壘打牆，有低年級球員受不了，遭教練訓斥哭了出來。

該名小胖在約11點左右跟同儕打招呼說要去教練休息室裝水，但過了約20分一直沒有返回，後來才被人發現倒地昏迷，教練們緊急打電話通報救護車到場，11點50分被送抵醫治療，下午就直接住進小兒加護病房，最後不幸在10月2日上午5點53分離世。

小胖爸爸透露，小胖當時被診斷出「橫紋肌溶解症」，其中「肌酸磷酸」（CPK）正常人數值是200，小胖最高竟到6萬，需洗腎排毒，最後昏迷指數達到3，即使救活也成植物人，最後仍不治身亡，檢方今年解剖後認定為「意外死」；法醫高大成一聽到CPK值飆到6萬，馬上說出「害呀！」

高大成說，人被操到磷酸酶大量分泌出來，教練一定難辭其咎，只是罪輕重大小之分而已，且小胖沒有先天疾病就突然死亡，不是意外就是他殺，即便教練可能非故意，但仍為過失致死，須等法官判定是否有故意成分。