監察院日前發布調查報告，指出北市府輕忽北農疫情等，台北市長柯文哲酸，調查要派醫療專業「希望是專業的政治打手」，對此，負責調查該案的監委賴振昌今回嗆，監委調查報告須送專業委員會審查，而副市長黃珊珊過去學經歷與防疫無關，監院仍尊重防疫職責，建議不宜用「打手」等情緒性字眼進行人身攻擊。

監委指出，本案調查報告，已善盡調查能事，特別針對外界指稱北市府有匡列接觸者鬆散一事，明確表示無證據可證明，更未發現有不符合《疫情調查及接觸者追蹤指引》情事，報告內容不迎合外界指控可受公評，有多少證據說多少話，清清楚楚還北市府一個公道。

對於柯文哲質疑「醫療是專業，不要找外行人來當打手」，監委表示，監察委員提出調查報告必須送請專業委員會審查通過後，移請相關機關檢討改善，而監察院檢討是「行政是否疏失」，並未指摘醫療部分疏失。

監委強調，以副市長黃珊珊為例，其過去學經歷與防疫無關，監院尊重基於法定職權而承擔之防疫職責，而監察委員獨立行使憲法賦予調查職權，且已善盡調查之能事，建議不宜用「打手」等情緒性字眼進行人身攻擊。

針對黃珊珊主張「從來沒有說北農不是群聚」，監委指出，柯文哲在110年6月22日的防疫記者會，即明確表示「從數據而言應是陸陸續續感染而『非群聚』」等語，會後已逐字稿方式將柯市長發言內容對外發布，調查意見並無錯誤之處。

監委強調，疾管署於北農疫情爆發初，即持續透過所屬台北區管中心將跨縣市感染者之資訊提供北市府，並提醒該府不應只計算台北市民眾感染情形，此部分黃珊珊在詢時所不否認，在疫情初期，即使資訊系統未有跨縣市染疫者資訊，但透過台北區管中心提供之資訊，北市府仍應能進行疫調。