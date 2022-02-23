前副總統陳建仁加入民進黨，被外界認為是最強活棋，不排除會角逐台北市長或接任中央流行疫情指揮中心指揮官。民進黨台北市議員王世堅認為，陳建仁未來應該不會參選台北市長或是接任防疫指揮官等大位，若陳建仁被視作某些大位的備胎人選，最有可能的，就是在蘇貞昌之後接任行政院長。

王世堅23日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳建仁不管就人格操守，或是學術專業，都獲得社會肯定，他之所以加入民進黨，可能有兩個原因，一是代表他經過多年來觀察後，認同民進黨；二是是總統可能安排他是什麼備胎人選，總統在好幾個位子預留備胎人選是對的。

至於陳建仁會是那些位子的備胎？王世堅指出，陳建仁曾說沒有參選台北市長的意願，所以不可能參選；疫情指揮官的部分，蘇貞昌說，陳時中做很好，沒有要換人，「陳建仁也沒那個意思」。

王世堅又說，是不是2024小英要栽培他，接棒維持小英的路線？「不至於」，2024年的總統大選結果，就由民眾的眼光和意志決定。王世堅認為，「大概只有一個有可能的備位人選，就是行政院長，這也合理，如果哪一天蘇貞昌功成身退，陳建仁會是非常適任的人選」。

此外，親陳人士透露，陳建仁入黨動機很單純，就是以自由之身入黨，力挺蔡總統推動任何政策；不過以陳建仁跟蔡英文的關係及黨內人緣，進可攻、退可守。