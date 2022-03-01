俄烏開戰之際，總統府發言人張惇涵28日晚間表示，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣，蔡總統預計將在3月2日上午於總統府接見訪團。對此，前民進黨立委郭正亮分析，這些來台的政要，都是歐巴馬政府時代的前任官員，也都是民主黨籍，此行來台，可能和有意角逐美國總統大選的共和黨籍前國務卿蓬佩奧，將於2日至5日訪問台灣有關，有互別苗頭的意味。

郭正亮2月28日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，拜登這次派人來，就是為了搶在蓬佩奧之前來台，訪團來訪時間是3月1號和2號，等於使團前腳到，蓬佩奧後腳到，從目前資訊來看，來台時間應該不會完全重疊，但是這些來台的政要，都是前任官員，都是歐巴馬政府時代的官員，也都是民主黨，他推測，是有存在一種跟蓬佩奧互別苗頭的感覺。

節目主持人丹申廣問郭正亮「為何拜登要這樣做？」郭正亮表示，因為蓬佩奧不排除要選美國總統。

值得注意的是，總統府發言人張惇涵28日表示，此次由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，訪團成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. OSullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。