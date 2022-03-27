美國總統拜登26日在波蘭發表演說時表示，「不能讓普丁繼續掌權。」 白宮澄清表示，拜登的意思不是要讓普丁從俄羅斯最高權力上退下，而是要停止普丁在鄰國的行為。克里姆林宮駁斥表示，俄羅斯總統是由俄羅斯人選舉產生。前民進黨立委郭正亮表示，拜登這一年來講話常常反覆，因此，對拜登的說法，大概要觀察一個禮拜左右，再看白宮會不會逐漸調整拜登的調子。

郭正亮27日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，拜登這一年來講話常常反覆，而且事後白宮常修正他的講話，比如拜登說改變俄羅斯政權，結果說不是這樣，而是要俄羅斯不可以改變別人的政權。

郭正亮接著指出，拜登曾說，「我們會跟烏克蘭站在一起」，人家理解為出兵，白宮也否認說不是出兵的意思，並再次重申拜登既有的立場。還有拜登講了半天，對烏克蘭戰爭一副全力以赴的樣子，白宮又說他們不會出兵。

郭正亮認為，對拜登的理解，大概要觀察一個禮拜左右，看白宮會不會逐漸調整拜登的調子。當然有可能是一個扮白臉、一個扮黑臉，不過，很少有總統在扮黑臉、幕僚扮白臉；結果變成總統衝最前面，後面的幕僚在拉他。

郭正亮認為，拜登的說法前後好像不太一致、講話似乎不精準，讓人感覺有點亂；因為最近美國事情蠻多的，不只俄烏戰爭，包括北韓發射洲際飛彈、伊朗轟炸美駐伊拉克使館附近，這些都是很重大的事情。所以對於美國是不是改變了戰略立場，他認為還要多觀察幾天。