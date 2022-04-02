俄羅斯受到西方國家經濟制裁，原油出口受阻，逼得普丁祭出「跳樓大拍賣」吸引買家，外媒報導，俄油以每桶折價35美元賣給印度，價格比俄烏戰前還要便宜，專家警告，大陸可能跟進買俄油。印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）周五（1日）說，「印度政府以國家利益與能源安全為優先，如果能買有折扣的原油，是有利於人民的決定，為何不買呢？」

希塔拉曼接受CNBC-TV18訪問時表示，從國家利益和能源安全為首位來考量，由俄羅斯購買折扣價的石油是很自然的事，印度已開始進行採購，未來將有更多石油從莫斯科運送到新德里。她透露，已買進至少3到4天的供應量，若能買到價格較低的原油，為何不買呢，當然要繼續買下去。

美媒引述知情人士報導，俄國向印度提供便宜石油，比照俄烏戰前的價格每桶折價達35美元，由於布蘭特原油在戰後已狂漲10美元，意味著印度取得俄油折扣還要高出更多。消息來源指出，俄國希望印度按照今年的合約至少採購1500萬桶，且雙方正就此條件展開協商。

報導提到，最近1個月印度至少購買1300萬桶俄羅斯石油，已逼近2021年全年總採購量1600萬桶。

儘管美國不反對印度購買打折的俄國石油，但要符合國際制裁規範，不能大量買進，否則踩到紅線恐面臨巨大風險。

標普全球副主席耶金日前警告，印度不會是唯一制裁俄國的破口，還暗示大陸可能是下一個跟進購買便宜俄油的國家。