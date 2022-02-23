澎湃新聞23日報導，大陸紀檢監察系統統計，去年共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映3萬餘件次，處置涉及紀檢監察幹部問題線索2.5萬餘件，談話函詢紀檢監察幹部9500餘人次，對紀檢監察幹部立案2700多件，處分2900餘人，移送司法機關110餘人，其中，處分廳局級以上幹部82人、縣處級幹部600餘人。

中共中央紀委國家監委網站23日發布《中央紀委國家監委通報2021年對紀檢監察幹部監督檢查審查調查情況》。其中，該通報披露了大陸全國紀檢監察系統去年查處「內鬼」的相關資料。

從查處案例來看，2021年前黨組成員、中央紀委前派駐國家菸草專賣局紀檢組組長潘家華，河北省紀委前副書記馬玉蟬等多名紀檢監察幹部被查處。紀委監委網站點評稱，「這警示我們，嚴管嚴治、自我淨化須臾不可放鬆，必須堅決清除害群之馬、防治『燈下黑』，切實把紀檢監察權關進制度的籠子。」

此外，上述通報還提到，各級紀檢監察機關運用監督執紀「四種形態」批評教育幫助和處理紀檢監察幹部2.6萬餘人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助2.3萬餘人次，運用第二種形態處理2500餘人次，運用第三種形態處理420餘人次，運用第四種形態處理180餘人。