跟進蘋果公司的腳步，谷歌周三宣布將採用新的隱私規範，限制其Android設備上應用程式對用戶的追蹤。

谷歌宣布將為其廣告ID（advertising ID）開發著重隱私的替代品。廣告ID是用於識別用戶設備的特殊字串。智慧手機裡的數位ID 有助於廣告技術公司追蹤與分享消費者的相關資訊。

谷歌調整隱私政策可能影響那些仰賴在應用程式間跟蹤用戶的大企業，例如臉書母公司Meta。

此前蘋果推出新的隱私規範使Meta受到重挫，該社群媒體巨頭在本月初發布財報時表示，蘋果的隱私政策調整將導致Meta今年營收銳減約100億美元，Meta股價應聲重挫，市值在一天內蒸發2320億美元，並跌破6000億美元。Meta市值在去年6月曾突破1兆美元。

Meta雖然反對蘋果改變隱私政策，卻表態支持谷歌的計畫。臉書行銷、廣告和業務部門副總裁Graham Mudd在推特上肯定谷歌採用「長期、合作」的方式推出保護隱私的個性化廣告，並表示Meta期待繼續與谷歌和這個產業合作，以強化隱私技術。

谷歌表示未來兩年仍將繼續支援當前的廣告識別碼，意味著會給其他公司進行相關調整的時間。