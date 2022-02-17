美國聯準會（Fed）會議紀錄鷹氣沒那麼強，美股漲勢暫歇，台股17日先是震盪走高後下殺但收小紅，外資也匯入並擴大買超，激勵新台幣重返升勢，上演股匯雙漲，終場收在27.872元兌1美元，升值2分，台北外匯經紀公司成交量7.93億美元。

外匯交易員表示，美國及北約對俄羅斯撤軍說提出質疑，加上Fed會議紀錄並未顯示鷹派更強，也沒有透露3月升息2碼（0.5個百分點）的相關訊息，美股四大指數漲勢暫休，多收在平盤上下，台股則是開低後震盪走高，盤中一度上漲近百點，外資匯入並擴大買超台股159億元，帶動新台幣升勢，最高來到27.862元。

外匯交易員指出，接近中午時傳出烏克蘭對俄羅斯開火消息，台股反轉下殺，但外資並未因此反手賣超出匯出，及出口商進場拋匯，支撐新台幣收高，目前全球金融市場仍面對諸多消息面變化，新台幣預料續為區間整理格局居多。