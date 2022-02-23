美股雖領跌但趨收斂，台股隨亞股回穩並收復「萬八」（18000點），外資縮小賣超力道仍偏匯出，但出口商進場拋匯，新台幣在平盤上下震盪後小幅收低，上演股匯不同調，終場收在27.884元兌1美元，貶值0.4分，連二個交易日走跌，台北外匯經紀公司成交量8.83億美元。

外匯交易員表示，俄烏緊張情勢再升溫，美國宣布對俄羅斯實施制裁，美股四大指數全墨，但因電子盤期貨反彈，帶動亞股大多回穩翻紅，台股也開低走高，最後上漲86點至18055點，帶動新台幣小幅回升。但外資仍賣超台股121億元且偏匯出，使得新台幣收到壓抑，及出口商月底拋匯需求進場，互為拉鋸，不脫平盤附近整理。

外匯交易員認為，俄烏情勢後續發展，仍對全球金融市場有一定的影響，接下來美國聯準會（Fed）3月啟動升息，外資動向是觀察重點，短線在月底出口商拋匯需求出籠支撐下，新台幣應是延續區間整理格局居多。