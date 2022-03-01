新台幣兌美元1月貶值0.5％，壽險匯兌壓力大減。金管會1日公告，1月壽險海外投資若完全不避險，可有匯兌利益545億元，因此當月提存106億元外匯準備金，且因為避險工具變便宜，在避險後1月整體匯兌總成本為新台幣32億元，創2019年5月之後、即32個月的新低。

也因為匯兌成本下降，壽險業今年1月國外投資淨收益達1018億元，比去年同期增加319億元，亦是近10個月單月新高，代表匯兌成本吃掉獲利比重下降。

壽險業2022年1月創出「開門紅」，單月稅前獲利651億元，應創同期獲利新高，主要是部分壽險公司有積極實現股債利益，且匯兌成本下降；但同時間因為債券殖利率反彈，壽險淨值項下債券評價利益大幅蒸發，淨值單月減少2996億元，降為2.42兆元，創2020年3月新冠肺炎全球漫延、即22個月來單月淨值最大減少數。

保險局表示，因為股票、債券等資產評價利益減少，因此1月壽險其他綜合損益為-3550億元，與去年1月時綜合損益-1346億元相比，多減損2204億元。即可能是同期綜合損益最差的一年。