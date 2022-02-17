睽違20年，台灣燈會重回高雄，開幕演出表演團體中，唯一獲邀的學校代表是中華藝校，結合視覺藝術類科的服裝與道具設計、音像藝術類科的音樂剪輯、鼓陣，及表演藝術類科的舞蹈、宋江陣等，融入傳統及現代，讓燈會呈現慶元宵的熱鬧氛圍。
舞蹈科張耀陽說，因疫情關係，寒假期間無法到校練習，只能透過視訊反覆練習，當聽到中華藝校是唯一獲邀在台灣燈會開幕演出的學校代表，同學們雖然心裡有壓力，但也很榮幸能夠展現自己的學習成果。
中華藝校的創意宋江陣以台灣人民傳承在地傳統信仰，執行保鄉衛民、平定動亂的宋江陣為表演架構，將旗、鼓、舞、宋江做結合，更由舞蹈科老師指導，將現代舞蹈融入宋江陣式中，被譽為最美宋江陣。
教務主任盧昰余說，受邀參加2022年台灣燈會的開幕演出，且是唯一的學校代表，顯見學校的各項學習成果受到社會各界相當肯定。開幕表演活動不僅是提供學生表演舞台，更能從展演過程，體會跨領域合作學習的重要性。
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