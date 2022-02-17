戴湘儀騎Youbike走訪新莊文聖里爭取民眾支持 （戴上容攝）

戴湘儀騎Youbike走訪新莊文聖里爭取民眾支持 （戴湘儀提供／戴上容新北傳真）

前新北市政府副發言人戴湘儀日前宣布爭取國民黨提名，參選新北市第三選區新莊區市議員，17日特別騎乘Youbike 前往新莊捷運站，向文聖里長拜訪表示，沒有侯家軍，她卸下副發言人的角色後，選舉就是自己的事情，未來會用公平公正的方式監督市長侯友宜。

戴湘儀17日下午2時，騎乘Youbike 前往新莊區走訪表示，卸下副發言人的角色後，要靠自己的雙腳參與選舉，她沒有競選文宣、專業團隊跟競選看板，身上的衣服也是她離職當天親友贈送，會靠著自己爭取選民支持。

面對爭取提名參選第三選區議員恐影響現任名額，戴湘儀回應，新人來總是會有些聲音，國民黨還是要需要新血外，也要尊重並與前輩學習才能讓整個黨進步。

戴湘儀也說，她自己無論選舉辦法有無加分都不重要，最重要的是爭取選民支持，用騎腳踏車的方式拜訪里長，就是要告訴大家，她要用自己的雙腳走遍大街小巷，爭取大家認同。

被問及未來若有機會進入議會，可否強力監督市政府？戴湘儀說，希望用公平公正的方式監督侯友宜，其實未來對象不管是誰，都會傾聽所有民意確實傳達給市府。

對於國民黨因應選舉成立「中央提名委員會」，侯友宜被選為成員是否球員兼裁判？戴湘儀說，侯友宜一直以來秉持好好做事的態度為新北市民做事。