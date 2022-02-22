國民黨昨宣布TVBS前主播柳采葳接任發言人，柳采葳今日接受廣播節目專訪，宣布參選台北市中山大同區議員選舉，將與民進黨前發言人顏若芳、台北市政府前副發言人林珍羽上演美女發言人大戰。對此，柳采葳暗酸顏若芳，「我們是年輕人參政，既不是房東，只能乖乖當房客。」

柳采葳表態投入台北市中山大同選區議員選區，該選區除了有民眾黨的林珍羽，這屆爭取連任失利的顏若芳也積極爭取黨內初選，尋求東山再起，三人共同特性就是都曾任發言人角色，未演先轟動。

對此，柳采葳表示，該選區雖然都有兩席婦女保障名額，但歷年情況勢都用不到，中山大同對國民黨是艱困選區，這次女性發言人多，一定會廝殺隔空互槓，競爭很激烈。

面對國民黨有意在部分議員選區超額提名，傳出有黨內資深議員擔憂會有排擠效應，柳采葳說，民眾黨確實對國民黨造成很大威脅，尤其是國民黨目前氛圍低，可能導致部分票源流向民眾黨，所以國民黨在地方論述要先起來，對資深議員而言不用太擔心，只要服務好，影響並不大。

對於從媒體人改投身政治，柳采葳說，以前擔任媒體勢看見問題、凸顯問題，現在投身政治，則是要想辦法解決問題，希望藉由走入體制內，幫民眾解決問題。

柳采葳強調，國民黨現在需要沒有背景的人，相對沒有包袱，期待能匯集過去聽到的民意納入政見，並從源頭徹底解決問題，而不是重大事件風頭過後，老問題還是沒有解決。