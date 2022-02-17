大陸央視新聞報導，山東省淄博市中級人民法院17日，公開宣判內蒙古自治區政協前黨組成員、副主席馬明為官近20年，受賄1.5785億餘元（人民幣，下同，約合新台幣6億8664萬多元）多案，到案後因檢舉他人犯罪事實，構成「立功」，逃過一死，以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對扣押、查封、凍結在案的受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

法院審理查明，2000年至2019年，被告馬明利用擔任吉林省松原市委常委、副市長，吉林省商務廳黨組書記、廳長，吉林省遼源市委書記，吉林省政府黨組成員、副省長、公安廳黨委書記、廳長，內蒙古自治區政府副主席、公安廳黨委書記、廳長，內蒙古自治區政協黨組成員、副主席等職務上的便利，或者利用其職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、職務調整和案件處理等方面提供幫助，非法收受他人所送財物，共計折合人民幣1.5785億餘元。

淄博市中級人民法院認為，被告馬明行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，受賄次數多、時間跨度大，嚴重侵害國家工作人員職務行為的廉潔性，影響惡劣；同時，馬明到案後能主動交代辦案機關尚未掌握的受賄1.5071億餘元的事實，認罪悔罪，檢舉他人構成立功，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節。綜合考慮上述犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，法庭遂作出上述判決。