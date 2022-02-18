大陸全國兩會即將於三月初召開，但因應香港第五波新冠疫情嚴峻，出席北京全國兩會的港區人大代表和政協委員，須提前到深圳隔離一星期。

香港電台報導，港區人大收到最新通知，本月24日持核酸陰性結果集體出發往深圳，檢疫隔離7日，期間預料進行多次檢測和封閉管理，下月3日再乘包機飛往北京，預備出席下月5日開幕的全國人大會議。

香港全國人大常委譚耀宗接受港台採訪時表示，明天將到深圳隔離一周，本月26日再飛往北京，出席翌日舉行的大陸全國人大常委會會議，為全國人大會議準備。

政協方面，香港全國政協常委下周一到深圳隔離一周，準備出席大陸全國政協常委會會議，為全國政協會議準備。其餘政協委員，與港區人大代表同樣在本月24日到深圳隔離一星期，下月3日包機飛北京，準備出席翌日開幕的全國政協會議。

自疫情開始，港區人大和政協於過去2年的大陸全國兩會，均須提前到深圳，但只是隔離一晚，待拿到核酸檢測陰性報告後再飛往北京。