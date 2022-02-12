大陸最高人民檢察院12日表示，前國家糧食局黨組成員、副局長（副部級待遇）徐鳴涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對已遭開除黨籍公職「雙開」的徐鳴，作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

另據中共中央紀委國家監委網站1月24日消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對徐鳴嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，徐鳴喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠，妄議中共中央大政方針，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受私營企業主財物，違規出入私人會所並接受宴請；不按規定報告個人有關事項；利用職務影響為其子經營活動謀取利益；道德敗壞；為追逐個人名利多方算計，把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

徐鳴嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據中共《紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐鳴開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。