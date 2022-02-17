幫派分子以「華燈盛宴」為名，發出邀請函。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

「台南在地企業」春酒，警方守在五星級酒店門口防止鬧事，雙方面對面相視。（程炳璋攝）

警方派員守在酒店門口，以防幫派份子藉春酒鬧事。（程炳璋攝）

台南市警方獲情資，以竹聯幫弘仁堂為主的幫派分子17日聚集安平區一家5星級酒店辦春酒，邀請地方人士等300多人參加，警方出動大批警力將酒店包圍臨檢，刑事人員一度持攝影器材進入飯店蒐證，引發「顧客」不快，經協調後警方才撤出。

警方接獲黑幫成員17日將在安平區一家五星級酒店聚會，調查得知一場號稱「台南地方企業春酒」以「華燈盛宴」名義，邀請台南市在地的娛樂公司、茶行、酒莊與租賃業者參加，警方一度聽聞穿山甲「詹龍欄」獲邀，趕忙求證得知詹並未與會。

這場「企業春酒宴」約有300多人參加，過半數都著黑西裝打領帶與會，警方慎重部署，前1日就約束不要因為聚餐飲酒引發自家人鬧事，17日傍晚出動84名警力，荷槍實彈在通往酒店要道臨檢，名為酒駕勤務，實為盤查黑幫成員身分，台南市警察局長方仰寧到場坐鎮指揮。

警方除了在戶外將酒店團團包圍，更出動刑事人員進入飯店內攝影蒐證，與會人員認為是正常聚會卻要被警員蒐證，感到不快，經過地方人士、酒店人員與警方3方協調，警方撤出2樓，改派霹靂小組成員守在酒店大門口。

這場「華燈盛宴」直到晚間9時平和結束，警方再度執行封閉式取締酒駕勤務，在警方嚴厲監控下，總計盤查77車164人，並未引發紛爭。

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