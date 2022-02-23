苗栗地檢署22日召開國民法官法實行業務聯繫會議。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗報導）

為因應國民法官法即將在明年元旦起實行，苗栗地檢署特別於22日上午，召開「第一次國民法官法業務聯繫會議」，召集苗栗縣警局、消防局、縣府社會局等機關開會，分別針對暴力犯罪、火災犯罪、交通犯罪的鑑識報告與相關證據的蒐集，共同研商精進，以簡明易懂的方式在法庭上呈現給職業法官和國民法官審酌。

這次業務聯繫會議是台中高分檢主任檢察官吳萃芳列席指導，苗栗地檢署國民法官法工作小組成員主任檢察官莊佳瑋、鄭葆琳、劉偉誠，以及資深檢察官黃棋安、吳宛真等人到場參加，與會機關包括苗栗縣警局刑大、婦幼隊、交通隊、鑑識科、各分局偵查隊長、苗栗縣政府社會處、消防局、國道公路警察局第二大隊、財團法人犯罪被害人保護協會苗栗分會等機關團體。

苗栗地檢署檢察長陳松吉致詞表示，人民的信賴是國家施政的重要基礎，國民法官法正式施行後，受限於卷證不併送等新制影響，偵查程序蒐證的環節顯得格外重要，因此特別召開會議，分別針對暴力犯罪、火災犯罪、交通犯罪的鑑識報告與相關證據的蒐集，共同研商如何加以精進、以簡明易懂的方式在法庭上呈現給職業法官和國民法官審酌。

另外，針對量刑證據部分，將委由苗栗縣警局負責被告方面、財團法人犯罪被害人保護協會苗栗分會負責被害人方面，研議如何分工合作提出資料，讓國民法官法庭能夠妥適量處適當刑罰。

主任檢察官吳萃芳以「刑事證據鏈」為主題，透過美國證據法的介紹，解釋國民法官法適用上的參考方向，並先後以「后豐大橋案」、「江國慶案」的鑑識爭議，提醒國民法官法施行後，警方在辦理鑑識業務上應該注意的細節。

為順利執行此項業務，陳松吉指示自今年7月1日起，若遇國民法官法案件，將擇案以本系列會議討論的嶄新模式調查、彙整、提出證據，方能在正式施行前透過具體個案的執行，滾動調整各項業務的進行，藉以展現苗栗地檢署勇於承擔國民法官法業務的決心。