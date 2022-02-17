派兵在西非國家馬利打擊伊斯蘭聖戰士叛亂長達近10年的法國，今天與非洲和歐洲盟軍發表共同聲明說，由於與馬利軍政府關係破裂，他們將開始自當地撤軍。

法新社報導，法國在馬利的駐軍不斷遭遇麻煩。法軍在西非任務累計有53名官兵陣亡，其中多達48人死於馬利。

路透社報導，自從馬利軍政府違背在本月舉辦選舉的協議並提議掌權至2025年，法國和馬利的關係便告惡化。

此外，馬利政府在境內部署俄羅斯傭兵，引發一些歐洲國家抱怨這與他們的任務相衝突。

法國和盟邦發布聲明指出，軍政府設下「多重障礙」，使得他們在馬利執行任務的條件不復存在。

這項決定涵蓋在馬利的2400名法軍和數百名其他歐洲國家部隊。法國在2013年開始派兵至馬利，歐洲盟軍則在2020年才成立加入，目的為了減輕法軍負擔。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在一場記者會上表示：「由於我們不認同（馬利）實質當局的戰略和背後目的，我們無法繼續與他們並肩作戰。」不過他強調，撤軍不代表法國在馬利的9年任務失敗。

馬利多年來是伊斯蘭激進份子威脅的核心地帶，如今法國撤軍，引發外界擔憂非洲沙赫爾（Sahel）地區叛亂勢力更肆無忌憚。

不過馬克宏說，馬利鄰國尼日已同意讓打擊伊斯蘭主義份子的歐洲部隊派駐當地，「這項軍事任務的中心將不再位於馬利，而是在尼日」。

馬利、查德和布吉納法索等原由法國殖民的非洲國家接連發生政變，使得法國在西非的結盟勢力減弱，有利於控制大片地區的聖戰份子，也開啟俄羅斯填補勢力空缺的大門。

馬克宏警告，蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）已將西非沙赫爾地區和幾內亞灣（Gulf of Guinea）國家列為「擴張戰略的優先目標」。

一同出席記者會的塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）也說，打擊「沙赫爾的恐怖主義，不能只是由非洲國家來做」。