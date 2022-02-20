國際政治上許多事件的發展都是連動的，這在法國2月17日宣布要自西非的馬利撤軍，便可清楚看出。

馬利原是法國殖民地，1960年獨立。2013年因深為恐怖組織與北方分離勢力的叛亂所苦，邀請法國派兵助其反恐。基於兩國的歷史淵源及6000名法國僑民尚在馬利，法國派出5000名反恐部隊到馬利展開名為「新月沙丘」的反恐行動。

馬利的恐怖分子除本土的伊斯蘭極端組織之外，主要是在中東挫敗的IS和蓋達組織，轉進到非洲撒哈拉沙漠南部這塊狹長的薩赫爾地區準備東山再起。這就是「連動」。IS在敘利亞挫敗但並未被消滅，他們開始到不同區域發展，找到原就有衝突的地區寄生，在衝突各派的夾縫中漁翁得利，壯大自己。其中一支進入阿富汗和塔利班搶地盤。塔利班之所以會和美國達成撤軍協議，原因之一就是為騰出手來全心對付IS。另一支就是進入馬利。

馬利北部的分離主義武裝勢力在阿拉伯之春時，被利比亞的格達費找去當傭兵鎮壓革命群眾。格達費因為是軍事政變出身，故對軍方極不信任，他把軍隊分成三支相互牽制，更從國外引進傭兵以確保忠誠。馬利的傭兵信奉伊斯蘭教，又不會講阿拉伯話，鎮壓革命勢力完全不手軟，正是最好的選擇。格達費敗亡後，傭兵帶著利比亞的武器與作戰經驗回到馬利，茁壯了分離主義勢力，在2012年擴大武裝叛變。這又是兩個國際事件的連動，也才有了2013年的法國派兵進入馬利。

馬利的反恐當然不是馬利一國的事，因為這是國際聯合反恐行動的一部分，IS和蓋達的活動範圍也不局限於馬利。所以查德、尼日、布吉納法索、茅利塔尼亞加上馬利，亦即薩赫爾地區的G5，也派出5000名部隊加入反恐。歐盟幫馬利訓練部隊，英國用作戰直升機支援法軍，美國在尼日有兩個無人機基地提供情報支援與訓練，聯合國也有12000名的維和部隊進駐。

可是擺出這樣的陣仗反恐，恐怖組織卻愈反愈大。因為非洲當地情勢太複雜，氣候變遷帶來沙漠化，族群部落之間原本就有歷史宿怨，現更因爭奪水源與牧地而日益激烈。加上黑幫的人口走私，軍方的強勢干政，使薩赫爾地區政變頻仍，在在都讓法國主導的反恐行動疲於奔命，徒勞無功。馬利軍民也對法軍反感日升，2020年政變上台的軍政府更表示，法國既然無力反恐，那就找別人來幫忙。

他們引進的是俄國的傭兵華格納組織。人們將華格納與美國的黑水公司相提並論，在烏克蘭東部幫助親俄分離勢力對抗基輔的就是華格納組織。今天要法國和俄國傭兵一起幫著馬利的軍事獨裁者反恐，不但法國援助馬利的物資可能被拿去養俄國傭兵，還要讓法國承受馬利民眾反恐不力的噓聲，馬克宏當然忍不下這口氣。這才宣布撤軍馬利，轉進尼日。

法國在西非反恐頓挫，俄國勢力進入，但是別忘了，中國大陸跟非洲的關係也非常緊密。大陸駐聯合國大使張軍2月9日就在安理會提出要大力幫助非洲國家加強反恐能力建設的倡議，顯然中國也要出手了。非洲反恐不是非洲議題，而是全球議題。下一階段非洲反恐會由誰領銜，各國勢力會如何較勁，都可以繼續觀察。

（作者為東吳大學政治系教授）