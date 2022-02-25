俄羅斯入侵烏克蘭，已知造成逾500人傷亡，超過80處軍事設施遭癱瘓、受損。歐盟、美國宣布制裁俄羅斯，卻沒有實質增援行動，美國總統拜登甚至表明「不會派兵前往當地」。有網友分享，美軍單位宣布「介入交戰」，正當滿懷期待，才發現反擊地點根本不在烏克蘭。

美國非洲指揮部（United States Africa Command）發出聲明，稱美軍「介入交戰」，被網友分享後引起熱議。但仔細一看才發現，這個總部設在德國斯圖加特的指揮中心，主要負責美軍在非洲的作戰任務，司令官直屬美國防部長。

聲明中指出，美軍鎖定的對象是索馬利亞境內一個激進組織，「索馬利亞青年黨」。美軍在青年黨發動武裝攻擊後，派出轟炸機展開空襲。美方表示，他們與索馬利亞政府攜手合作，掃蕩暴力份子，避免造成更多無辜平民傷亡，目前戰鬥傷害仍在評估中。

美軍執行任務，被網友虧「劃錯重點」，明明戰火在十萬八千里外的烏克蘭，結果美軍介入索馬利亞內戰，「烏克蘭終於盼到美國出兵...等一下，怎麼往南走啊」。

網友酸爆，本來以為只有自己當兵時會裝忙，沒想到連美軍也會，「想說要單挑普丁了，沒想到拿游擊隊出氣」、「怎麼會挑一支青年軍呢」、「被俄羅斯看破手腳」、「烏克蘭發訊都被已讀不回」。