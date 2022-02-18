近二、三年爆發新冠疫情，台灣企業不受台幣升值造成匯損衝擊，獲利反而不斷攀升，舉台積電為例，2019年首季毛利率41%，去年第四季已經拉升到52.7%。對此，財信傳媒董事長謝金河想起一段往事，當年台積電創辦人張忠謀（半導體教父）曾提到台幣升值侵蝕台積電淨利，因此常常與當時央行總裁彭淮南互槓，「沒想到這次台灣在台幣升值中，默默完成一場產業的寧靜革命，過去非常重視新台幣匯率走向的張忠謀也絕口不再講匯率。」

謝金河透露近期與張忠謀進行訪談，讓他想起一件往事，從2008到2012年這段期間，張董事長非常重視新台幣匯率走向，他常常與當時的央行總裁彭淮南互槓，認為台幣升太多，將使台灣失去競爭力，張董同時讚揚南韓匯率控管比台灣好。2009年張忠謀出任台積電執行長，上任的記者會，他提到台幣升值，侵蝕台積電淨利7.7%。

謝金河指出，在那個時代，產業界對滙率非常敏感，像工具機業者就經常出來喊救命，認為台幣升值，他們會活不下去。去年逝世的前一銀董事長黃天麟也主張台幣要貶到40元以上才合理；偉詮電董座林錫銘對滙率也很敏感，他也是台幣貶值派。大家最在意的是，台幣不能比韓元強，否則台灣產業會失去競爭力。

去年底，新台幣收盤27.67兌1美元，創下25年新高。謝金河說，過去反對台幣升值的人都噤聲，包括工具機產業者及張董事長，這當中最大的變化是台商回流及產業升級。台灣過去很多產業在弱勢台幣保護傘下，可以穩穩賺台幣貶值匯差，因此台灣有很多毛三到四（毛利率3到4%）的產業，過去這五年，台幣大升20%，毛利率如果沒有提升，根本不可能生存。

謝金河分析，台積電這三年毛利率，從2019年首季41%到去年第四季已拉升到52.7%，台幣愈升，台積電獲利愈強，最可怕的是台灣IC設計公司毛利率都從50%起跳，很多工具機產業毛利率超過30%，台灣產業在台幣升值下加速轉型，而且獲利不斷上升，去年全年稅後純益，估計在4.3兆元左右，這是史上最好的獲利成績。

他認為，南韓在新經濟、生技產業有突出表現，但面板、汽車、手機、石化和鋼鐵等產業都遇到中國的追兵，面板業幾乎退出，只留下小尺寸OLED。台灣在台幣升值中，默默完成一場產業的寧靜革命！