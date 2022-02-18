2022北京冬奧會即將在本周日（2月20日）閉幕，大陸國台辦發言人馬曉光今天（18日）上午發出新聞稿表示，新黨主席吳成典一行人17日抵達北京，將應邀出席北京冬奧會閉幕式。

這屆北京冬奧會，台灣方面依例未派政府官員出席開幕式，整個比賽期間，由中華奧會派遣工作人員隨隊照顧運動員。參加開幕式的，除了中華台北代表隊的運動員和隊職員進場外，在觀眾席上，前國民黨主席洪秀柱也應邀出席。

週日的閉幕式，大陸方面則是邀請新黨主席吳成典一行人出席觀禮。