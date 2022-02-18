中國新聞網報導，國際奧會主席巴赫18日在IOC例行發布會表示，北京冬奧賽事可以說是非常成功。對於本屆冬奧的組織也非常滿意。選手對於場館、奧運村以及相關服務，還有閉環內的安全水準也很滿意，可以說是全世界最安全的地方之一，他說，接下來會有兩個方向的工作，一是對世界運動禁藥管制機構（WADA）規則可能修改；二是討論奧運會參賽最低年齡問題。

巴赫表示，北京冬奧會閉環管理非常成功，閉環內陽性病例率約為0.01％，可以說是全世界最安全的地方之一，「我覺得這是一個非常了不起的成果。」

巴赫指出，我們在場所有人在閉環內感到安全與舒適，這向全世界傳達出這樣的資訊：只要大家遵守奧林匹克精神，人人都作出貢獻，就可以在新冠疫情下舉辦一屆偉大的冬奧會。

巴赫認為，《反興奮劑規則》應該保證賽事的純潔性，在公平競爭中，規則對每個人都必須平等。我們必須考慮到運動員年齡不到成年的特殊情況。

巴赫說，現在距離北京冬奧會閉幕式還有兩天半的時間，給北京冬奧會的打分在閉幕式上就會揭曉。