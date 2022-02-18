國際金價受到烏俄危機及通膨的推升，4月交割的黃金期貨上漲1.6%，每盎司一度站上1900美元。台股掛牌和金價連動的2檔ETF期元大S&P黃金(00635U)、期元大S&P黃金正2(00708L)早盤同步走高。

俄羅斯、烏克蘭和北約之間緊張局勢升高，令全球感到不安，也讓許多投資者擔心。重大的地緣政治事件會給金融市場帶來衝擊，但就算經驗老道的外交專家，也很難預測全球領導人的一舉一動。法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊列出三種情境以及潛在結果會如何影響金融市場。

一、僵持不下：俄羅斯、烏克蘭和北約可能會繼續僵持下去，任何一方都不會採取會使局勢明顯升級的行動。我們認為，這種情況將維持現狀，對金融市場不會產生額外影響，也不會改變政府或央行的政策。

二、局部入侵：在這種情況下，美國或許會對俄羅斯實施一些制裁。而歐洲的反應較不一定，因為許多歐洲國家看中俄羅斯的經濟利益，會希望與俄羅斯有建設性的關係。市場將出現強烈的避險反應，不過一旦確定了全面性入侵不會發生，市場就會迅速恢復正常。美國公債和美元和黃金料將出現短暫的反彈。風險情緒可能會對歐元造成一些衝擊，但歐元的基本面可望提供歐元長期支撐。能源價格料會彈升，若被納入制裁範圍，價格甚至會進一步上漲。在這樣的情況下，我們認為美國聯準會和歐洲央行將維持謹慎地收緊原本的金融寬鬆政策。

三、全面入侵：如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對其實施更嚴厲的制裁。美國國會可能會放棄「重建美好未來」（Build Back Better）法案的預算，轉向去促成兩黨對增加軍事和資安相關支出的協定，並可能包括提高稅收。市場將會有強烈的避險反應，資金將轉向美國公債和美元及黃金等安全資產。歐元可能會受到暫時的打擊。全面入侵料會引發能源價格急遽飆升。如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也將會受到影響。聯準會可能會暫時延後原定的升息計畫。歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能會增加債券購買量。