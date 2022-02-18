股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）去（2021）年第4季增持動視暴雪（Activision Blizzard）股票逾9億美元，就在今年1月微軟宣布以687億美元重金收購動視暴雪之前，這項神操作引發各界熱議，巴菲特周四 (17日）堅決否認事前知道微軟的收購計畫，也表示動視暴雪的交易不會讓他大賺一筆。

外媒報導，巴菲特在發給《華盛頓郵報》記者以及另外兩家媒體的電子郵件中澄清，動視暴雪的交易是波克夏的兩位投資經理Ted Weschler與Todd Combs中的一位所進行，並在收購前很久就已經被宣布的。

他表示，波克夏在去年10、11月以平均成本77美元的價格買進1470萬股的動視暴雪股票，當時建倉比例約85%，且當時並不知道微軟正打算收購，動視暴雪周四股價收在80.97美元，巴菲特也表示，動視暴雪的這筆交易並不會讓波克夏大賺。

報導指出，這不是巴菲特第一次試圖打消外界的猜測，主要是因為他與微軟創辦人比爾·蓋茲的密切關係被猜測可能可以讓他提前獲知微軟的計畫，除了蓋茲過去曾任波克夏董事會的角色外，兩人是一起打橋牌的關係，2018年時巴菲特就曾表示，多年來他一直避免購買微軟股票。