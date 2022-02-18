投保中心於108年依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款，主張群聯(8299)前任董事長潘健成有不適宜擔任董事之情事，向法院訴請裁判解任其董事職務，最新判決結果今日出爐，新竹地方法院駁回投保中心之訴，潘健成表示，對結果表示欣慰，也籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

群聯強調，前述解任訴訟乃105年財報事件的衍生訴訟，執行長潘健成表示，該財報事件自發生以來，即主動到案說明亦積極配合調查，並如實告知整個始末，是為了因應險惡的商場競爭，以及厚植群聯的長遠發展，而作出權宜商業規畫，既未侵害群聯利益亦沒有欺騙投資人的念頭。再者，群聯奉主管機關指示重編財報，其結果亦顯示對於歸屬於群聯的淨利及股東權益等並未發生變動。對於法院判決駁回投保中心發起的解任董事訴訟，表示尊重與欣慰之意，亦籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

群聯表示，公司營運正常，本案判決對財務業務無影響。