新北市議員葉元之與民進黨議員擬參選人卓冠廷，21日透過臉書針對看板資源一事隔空交火，參與土樹三鶯市議員選舉的呂家愷今也在臉書貼文發文抒發意見，表示自己的看板會「適量就好」，絕不會「鋪天蓋地」。

葉元之21日到鶯歌參加行程，發現鶯歌到處都是卓冠廷的看板，臉書批評卓冠廷新人參選看板就那麼多，質疑錢多到滿出來，認為民進黨派系支持新人資源豐沛，還敢酸國民黨新人參選用市府資源，明顯雙標。卓冠廷馬上回擊，表示鶯歌出現期待改變的聲音，他的看板大多數都是鄉親支持。

呂家愷指出，城市的大街小巷是屬於市民的，選舉的過程最重要的還是要給予生活在這裡的居民尊重。如果候選人時期就可以言行不一，不有所節制，只為了增加個人曝光而隨處濫建，把個人行銷曝光利益擺在民眾之前，進入議會殿堂之後，恐怕無法與民眾站在一起。

呂家愷強調，希望這場競爭，大家比的是理念與願景，而不是誰的資本雄厚。自己的看板會適量就好，絕不會鋪天蓋地，並且會契合這個城市的文化與樣貌，希望自己所傳達的理念，能讓在這裡的居民，深有同感、難以忘懷。