群聯(8299)1月營收雙增，單月營收也寫下歷史同期新高，展現淡季不淡氣勢，執行長潘健成喊話今年營收、獲利再登高峰，此外，針對威騰與鎧俠日本廠NAND材料受汙染一事件，群聯也回應，不影響供貨。群聯今股價展現抗跌力道，開高震盪，股價小站穩所有均線，更一度成功攻克500元大關、最高站上505元。

群聯1月營收為54.19億元，月增加8.52$，較去年同期成長近34%，創歷史同期新高。

與去年同期比較，群聯1月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過110%，工規控制晶片總出貨量成長超過120%，年度累計記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長將近26%，均刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成說明，群聯2021年營收創下625.57億的歷史新高；由於歷經了晶圓代工產能緊張、NAND供給不足、上下游原物料與供應商漲價等挑戰，因此，群聯也已超前部署加緊籌備資源，以迎接2022年在數位轉型趨勢的驅動下，所帶動的NAND儲存產業無上限需求；尤其在高階應用市場，群聯將在今年推出全新企業級SSD儲存方案以及PCIe Gen5 SSD旗艦控制晶片，持續打造群聯在高階儲存應用市場的旗艦艦隊。

潘健成接著強調，2022年透過群聯的5+5發展大戰略，全方位的滲透各種NAND儲存應用領域，並在群聯獨創的彈性營運模式與高度客製化能力的基礎上，持續強化研發量能，滿足全球客戶接踵而來的需求。展望2022年，群聯也將站穩目前的營運基礎與持續深化轉型佈局大計，盼再創營收與獲利高峰。

另外，針對威騰與鎧俠日本廠NAND材料受汙染，群聯儘管與鎧俠有密切合作，但公司表示，雙商簽有LTA並備有庫存，供貨無虞。