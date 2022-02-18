中央流行疫情指揮中心18日宣布，新北市新增確診者案19995、19996，2人曾於2月15日上午，返回新竹縣芎林鄉的老家祭祖、用餐、掃墓。新竹縣衛生局接獲新北市轉報後，立即匡列18人，其中3人住外縣市，另15人已PCR採檢送驗中。

衛生局指出，初步匡列非同住家人18人，其中2人住桃園市、1人住台北市，均已轉報當地衛生局聯繫，而其餘15人則居家隔離，已採檢、送驗。

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