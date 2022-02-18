新北2確診者曾回芎林祭祖 竹縣急匡15人居家隔離 18:062022/02/18 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北2確診者曾回芎林祭祖 竹縣急匡15人居家隔離。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心18日宣布，新北市新增確診者案19995、19996，2人曾於2月15日上午，返回新竹縣芎林鄉的老家祭祖、用餐、掃墓。新竹縣衛生局接獲新北市轉報後，立即匡列18人，其中3人住外縣市，另15人已PCR採檢送驗中。 衛生局指出，初步匡列非同住家人18人，其中2人住桃園市、1人住台北市，均已轉報當地衛生局聯繫，而其餘15人則居家隔離，已採檢、送驗。 台南女跟北市確診者吃飯唱歌染疫 10處足跡曝 搭高鐵、吃臭臭鍋 北市確診女曾赴竹縣超商購物「停留5分鐘」 急匡列2人 #新冠肺炎 #台灣 #新竹縣 #新北 #居家隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮外役監戒護科長遭追撞痛毆 2幫派惡煞依殺人未遂聲押 11:372022/02/18 社會 確診＋0 桃園傳播鏈逐漸收斂 04:102022/02/18 地方新聞 國巨楠梓廠員工北上與確診者吃飯歡唱染疫 Ct值曝 匡392人採檢 18:232022/02/18 生活 房屋稅稅籍及使用情形清查作業開始囉 16:542022/02/18 區域情報-新北 深圳政府指香港偷渡「很多」 公安只抓到部份仍有漏網之魚 11:402022/02/17 兩岸 新北設計師傳染鏈擴大 確診同事參加「佛道雙修」 58人吃飯4人染疫 17:092022/02/18 生活 北市今＋5！設計師傳播鏈擴大 又是吃飯朋友確診 11:342022/02/18 生活 新北市府副發言人蔡畹鎣今請辭 宣布投入新店區議員選戰 18:072022/02/18 政治 新北首座森林系公園啟用 今年目標新建30座特色公園 12:382022/02/18 寶島 匡列接觸者篩檢擠爆三重聯醫 新北衛生局允諾檢討 16:002022/02/18 生活 新北多元福利據點 結合教會量能 04:102022/02/18 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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