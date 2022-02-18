近年台灣各地興起特色公園遊戲場風潮，台南市安定區受惠南科效益，年輕族群人口增加，居民也希望有一適合親子共遊的特色公園暨遊戲場，公所近日也盤點區內合適空間，希望能與居民達成共識，爭取早日興建特色公園遊戲場。

台南市議員林志展表示，南科周遭人口增加，而且很多年輕家庭移居，繼善化區爭取建立特色公園遊戲場，安定區也有居民反映，整個安定區只有一座較大的體育公園，要溜小孩只能到鄰里小公園，或是到河堤健走，因此希望安定區也能有一座特色公園遊戲場。

立委郭國文表示，好的特色公園可以吸引更多民眾前往運動，停留時間也比較久，反而減少國家健保負擔，但公共建設要符合人民期待，不僅要符合親子要求，也要適合老人運動，如果沒有合適場地，可以從現有公園先改造。

安定區公所18日與地方民代及里民代表前往幾處適合場地會勘，其中包括現有體育公園及可辦理遷葬的第4、6、10公墓用地。其中體育公園旁有納骨塔，面積也不夠大，地方有反對聲音；第6公墓離市中心進，有其優點。公所表示，安定區沒有都市計畫，也沒有公園用地，將先盤點地目，找出合適場地。

台南市議員李碧玉表示，南科周遭人口快速成長，不只各區爭取建特色公園，更應該設置大型的特色公園遊戲場，不僅造福安定、善化、新市3區民眾，更可以吸引外地民眾前往休憩，鄰近南科火車站的公滯11地形平坦尚有腹地，交通、停車皆便利，將積極爭取設特色公園遊戲場。