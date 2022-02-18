國民黨要派誰選桃園市長？最近成為話題。國民黨桃園市議員黃敬平今爆料，黨中央有一位口袋人選，為前行政院新聞局局長蘇俊賓。國民黨台北市議員徐巧芯18日在中天電視《盧秀芳辣晚報》透露，媒體人黃揚明有打電話直接問蘇俊賓，蘇俊賓是說「沒有意願」，所以可能性就不高了。

至於為何會傳出蘇俊賓是口袋名單？徐巧芯提到，朱立倫準備競選主席的時候，在內部有討論到2022縣市長人選，大家都在傳蘇俊賓是其中一位。為何會如此？他們那時候認為，2022縣市長人選希望能有一些亮眼的、耳目一新的名單，其中一位是蘇俊賓。

徐巧芯認為，蘇俊賓反應快、政治判斷也很好，在桃園有一些淵源，可是他自己有沒有意願很重要，畢竟都已經離開政治圈這麼久。她披露，最新的情況是，黃揚明有打電話直接問蘇俊賓，蘇俊賓是說「沒有意願」，所以可能性就不高了。

徐巧芯直言，因為參選要有具體的行動，可是目前蘇俊賓應該還是以他本身的事業為重，而且已經2月18日了，如果提名蘇，會讓桃園市議員感到不安，所以蘇俊賓參選機率是在下滑當中。