有名男子搭乘台北捷運中和新蘆線，捷運行駛間，男子見隔壁女子熟睡，便用手觸摸女子的大腿數次且持續數10秒之久，直到同車乘客揭發男子噁心行徑並報警；男子被逮後也坦承當下無法控制自己的性衝動，法官依乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金18萬元。

根據判決書記載，109年11月底，一名謝姓男子搭乘台北捷運中和新蘆線，行駛過程中，他見坐在隔壁的女子熟睡，趁女子無防備之際，數次伸手觸摸其大腿，且每次觸摸持續數10秒之久，過程中，他見女子疑似要醒來，便裝睡，等女子再度睡去時，他又伸出手觸摸，直到車上一位許姓乘客將他的犯罪過程照片傳給女子後，女子才驚知遇上變態，並感到噁心、害怕，憤而報警處理。

台北地院審理時，謝男坦承有觸摸女子大腿，稱當時無法控制自身性衝動，且依被害女子敘述，睡覺過程中有感覺被人觸摸，往旁邊一看發現謝男貌似睡著，還以為是對方不小心碰到，直到許姓乘客告知後，才發覺自己已被猥褻。

法官認定謝男為智識正常成年人，應尊重他人身體自主，不得任意碰觸他人身體，僅為滿足自身慾望，趁女子熟睡進行猥褻行為，對女子身心造成相當程度之陰影及傷害；衡量謝男無前科，犯後態度尚可，依乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。