全台高房價讓許多民眾選擇繼續租屋，雖然租屋不如買房動輒百萬千萬，但事關自己生活起居，同樣也需多做考量。有網友租套房已經住約3年時間，某一天發現公共空間以前有人輕生，且最恐怖的是，案發現場就在房間外的門，讓他心情受到極大影響。

1名網友在PTT八卦板發文，目前住的套房已經住了三年，最近意外得知，樓上的公共空間在3年前曾經有人輕生，而他搬進來的時間點，竟就在事發後沒多久，所住樓層還在案發現場的下面。

原PO回想，自己剛搬進來的時候，還三不五時在深夜跑到頂樓洗衣服，然而現在知道3年前有發生過意外，還是蠻兇的那種，「而且最毛的是，從看到的拉封鎖線現場照片，就是我房間外面的門」，讓他心情受創，詢問該怎麼調適心情。

貼文曝光後，底下留言大多認為三年過去也沒發生什麼事，且這間是租的也不是買的，不用太擔心，「哪裡不死人，別怕」、「租的又不是買的，怕什麼」、「你看原本住的好好的」、「自己嚇自己而已」、「有清乾淨就還好，好好相處就行啦」、「哪裡沒過死人」、「不過你這樣也住了三年沒事」、「哪裡不死人，沒事」、「沒錢比鬼更可怕，房租便宜就繼續住吧」、「住三年都沒事了，大驚小怪」。