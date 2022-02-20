歐洲觀察員通報，烏克蘭東部一天內發生超過1500起違反停火事件，次數創今年新高。而分離主義分子掌控的頓內茨克市中心昨晚和今晨傳出更多爆炸聲，起源不明。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）昨天表示，烏克蘭東部自稱獨立的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區18日發生1400多次爆炸，觀察員昨天更記錄到超過1500起的違反停火事件。

OSCE昨晚發布聲明指出，截至18日下午4時30分，他們在頓內茨克記錄到553起爆炸事件，盧甘斯克860起。

OSCE聲明同時指出，頓內茨克和盧甘斯克還分別發生591起和975起違反停火協議的事件。

分析違規事件的地圖顯示，作戰最激烈的地區位於盧甘斯克西北部，此地位在烏克蘭政府掌控的城市北頓內茨克（Severodonetsk）東南方約20公里。

OSCE證實，頓內茨克地區由政府控制的馬林卡（Marinka）有一名平民罹難。

而據路透社記者表示，頓內茨克市中心昨天晚間和今天凌晨傳出更多爆炸聲。

爆炸的起源目前不得而知。分離主義分子或基輔當局目前也並未立即對此事置評。

2014年，俄國支持的分離主義者取得烏東大片土地控制權；同年，莫斯科當局兼併了克里米亞（Crimea）半島。基輔當局表示，烏東衝突爆發以來，迄今至少1.4萬人喪生。

烏東衝突8年，砲擊事件本週急遽增加，外界愈來愈擔心俄羅斯正在鋪路要入侵烏克蘭，意圖扭轉烏國親西方的路線。

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）昨天也有了烏東衝突的第一手體驗，他和記者巡視前線時，迫擊砲碎片剛好落在他幾百公尺範圍內，讓他連忙尋求掩護。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110220