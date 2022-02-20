寒流發威加豪雨 雪山圈谷積雪達70公分 16:232022/02/20 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大雨加上寒流，雪霸國家公園20日上午開始飄雪。（雪霸國家公園提供／李京昇苗栗傳真） 氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站） 氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站） 氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站） 氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。 寒流發揮加上水氣豐沛，雪霸公園三六九山莊今天上午開始飄雪，這是繼去年底的第2場降雪，雪霸國家公園管理處也提醒民眾，雪景雖美但請大家要攀登時，務必自我評估身體狀況，並要穿戴齊全裝備才能出發。 另外，雪山圈谷積雪深度比往年還要深厚，登山步道沿途已經稍微結冰不好行走，呼籲山友務必注意安全，也別忘幫車輛加裝雪鏈。 寒流今至明晨最強 中部以北下探8度 不畏刺骨寒流 數百人響應動保入憲上街 #飄雪 #發揮 #雪霸國家公園 #積雪 #寒流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入冬首波寒流恐襲台！周末變天急凍 中部以北下探9度 21:052022/02/16 生活 河北崇禮區雪如意 閃亮北京冬奧 04:102022/02/20 產業．科技 寒流來襲水氣足可望下雪 追雪民眾南投合歡山卡位 11:552022/02/19 生活 首波寒流來襲 18縣市發布低溫特報 連3天不到10度 18:182022/02/18 生活 今年首波寒流來襲 新北啟動關懷街友 16:502022/02/19 生活 入冬首波寒流明報到！ 苗栗以北下探9度 13:402022/02/18 生活 今冷爆6.2度！寒流最凍時間還沒過 7縣市豪大雨 07:552022/02/20 生活 強烈冷氣團過境 新北市提醒市民防寒3保 14:252022/02/18 寶島 易綱談今年陸經濟：將恢復潛在增長率 估維持穩健貨幣政策 04:102022/02/17 全球財經 寒流來襲「多一度」的屏東也冷颼颼 幸未傳出猝死意外 15:402022/02/20 生活 寒流又來襲 趕上最新一波百貨優惠入手人氣保暖衣物最划算 12:432022/02/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。