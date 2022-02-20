大雨加上寒流，雪霸國家公園20日上午開始飄雪。（雪霸國家公園提供／李京昇苗栗傳真）

氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站）

氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站）

氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。（翻攝FB社團 雪霸國家公園登山資訊分享站）

氣象局20日發布豪雨特報，加上寒流來襲，雪霸國家公園早上10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更達70公分深，形成皚皚白雪世界。

寒流發揮加上水氣豐沛，雪霸公園三六九山莊今天上午開始飄雪，這是繼去年底的第2場降雪，雪霸國家公園管理處也提醒民眾，雪景雖美但請大家要攀登時，務必自我評估身體狀況，並要穿戴齊全裝備才能出發。

另外，雪山圈谷積雪深度比往年還要深厚，登山步道沿途已經稍微結冰不好行走，呼籲山友務必注意安全，也別忘幫車輛加裝雪鏈。