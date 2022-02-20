英國政府宣布，從下週開始，法律上將不再強制要求新冠感染者的自我隔離措施，被稱為「與新冠共存」(living with COVID)計劃的一部分，也不再重視對病毒的檢測。不過，一些科學顧問頗為擔心，表示這舉過於冒險，可能會導致新病例數激增，削弱英國未來對於更致命病毒病體的防禦能力。

美聯社報導，英國首相強生表示，他將在明天於國會上發「與新冠共存」計劃的細節。他說：「我並不是說我們應該棄守，但現在是每個人恢復生活的時刻。」

「我們認為，疫情的防治工作，將從國家的強制令，輚變為個人自主負責的階段。」

但是英國政府內的一些科學顧問表示，這舉可能導致新一波的感染人數激增，如果再出現病毒變種，將難以應對。

在野的工黨，其衛生健康議員史特汀(Wes Streeting)批評強生是「在戰爭未結束時，就自行宣布勝利。」

保守黨政府在1月份就取消了英格蘭大多數疫情管制措施，取消公開場所的疫苗護照，並結束除醫院以外大多數環境的戴口罩規定。隨後蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭也逐步跟進英格蘭的做法，等於英國全境的防疫強度都在逐步降低。

英國政府此舉是著眼在疫苗接種率已經很高，12 歲及以上的人口，85%已接種了2劑，56%的人接種了第3劑加強疫苗。其次，Omicron變體病毒的症狀輕微意味著放寬限制並沒有導致更多的住院和死亡人數。

然而為英國政府提出病毒威脅諮詢的科學家小組上周表示，認為病毒逐漸變得溫和的想法「是一種普遍的誤解」，Omicron的重狀率低可能是一個偶然事件，未來新的變異株不見得會照此方向變化下去，有可能會再更嚴重的情況，或是目前的疫苗再次失效。

科學家擔心，如果突然的結束病毒檢測和隔離措施，有可能使病毒傳播率突然變高，導致新的病毒變異。因此至少不要取消免費的快蒒檢測，大規模檢測在減緩病毒傳播方面一直發揮了重要作用。