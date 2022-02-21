廣閎科預計3月1日掛牌上櫃，據證交所初步估計，公開申購數量逾15萬筆，中籤率僅約0.64%，估計將凍結新台幣175.3億元資金。

配合上櫃前公開承銷作業，廣閎科日前辦理競價拍賣，競拍數量3658張，合格投標數量8470張，最低得標價格125元，最高得標價格158.8元，得標加權平均價格為132.17元。

廣閎科16日至18日辦理申購作業，承銷股數964張，承銷價格116元，以公開申購期間興櫃價格142至152元計，價差超過22.4%，若抽中1張估計可獲利逾2.6萬元，吸引股民踴躍參與申購。

據證交所初步估計，廣閎科公開申購數量共15萬1146筆，中籤率約0.64%，估計凍結175.3億元資金，預計22日抽籤。

受惠家電、通訊、運算及雲端市場需求成長，廣閎科1月營收達1.21億元，續創單月營收歷史新高紀錄，年增41.97%，法人預期，廣閎科今年營運可望維持高度成長。（編輯：潘羿菁）1110221