前年惡狼保全羅育祥誘拐少女拘禁在新竹豪宅密室拍攝不雅照，他遭判囚11年6月定讞，2名幫助犯部分，二審高雄高分院依湮滅刑事證據罪及使犯人隱避罪將盧一帆判刑1年，王鉦皓依使犯人隱避罪判刑9月，盧一帆不服提上訴，遭最院法院駁回，全案定讞。

盧及王是羅育祥（一審判刑11年6月、未上訴已入獄）的朋友，羅育祥在2020年4月在臉書張貼應徵少女打工的貼文，當時一名14歲少女與羅聯繫後，羅向少女謊稱到他位於新竹縣的居所拍攝制服照片，將可轉為正職且有固定薪資。

少女信以為真，同年8月29日下午從高雄搭乘高鐵到新竹，由盧一帆開車接送到羅育祥住處，羅將少女帶至其住處4樓房間天花板上的密室，控制少女的行動，並給盧3000元報酬後，由盧將少女手機棄置在新北市新店溪，使檢警難以定位手機發現少女去向。

女母親報警，警方對盧一帆詢問，但他明知羅育祥為警方偵辦略誘案件的犯人，卻向警方謊稱開車載少女到新北市一處堤防旁，經少女要求而讓其在該處下車，誤導警方關於少女的去向，王鉦皓同樣知情也向警方謊稱沒有與羅育祥聯絡。

之後盧一帆心生悔悟，主動向警方告知其並未返回羅育祥居所搭載少女離開，但有依羅育祥要求而將少女手機丟棄，並告知警方可再至羅育祥上述居所詳查，警方人員在2020年9月1日上午搜索羅的房間，並發現少女與羅同處於天花板上的密室內。

高雄高分院依湮滅刑事證據罪及使犯人隱避罪罪將盧一帆判刑1年，王鉦皓依使犯人隱避罪判刑9月，盧不服提上訴，最高法院駁回定讞。