桃園市1名16歲女子在小六時，在房間被狼父壓制強摸胸部，狼父之後食髓知味，甚至性侵女兒，要女兒為其口交，3年來還肆意在走廊、房間摸女兒胸部，還被妻子撞見過。女兒隱忍3年後，鼓起勇氣報案，但少女審理期間原諒父親，還替他求情「不希望爸爸被關」，法官痛斥他不固倫常，依乘機性交罪判男子2年，緩刑5年，1年6個月內，需至醫療院所心理諮商至少4次。

桃園地檢署調查，2017年2月時，狼父不顧就讀小六的女兒反抗，到女兒房間內用體型壓制，雖然女兒手、腳推拒，但仍被狼父摸胸部得逞。有次狼父見到女兒熟睡，居然脫下女兒褲子對其性侵，還2度要女兒為其口交。

此後女兒就讀小六至國一時，多次在走廊、房間，不過女兒推開、大喊「不要」，還是強行撫摸女兒胸部，有時也會趁女兒不注意時，偷摸其胸部。甚至母親有次撞見狼父跑進女兒房間摸女兒胸部。女兒隱忍3年後，去年才終於鼓起勇氣向警方報案。

母親作證，女兒只要提到狼父的行為，就會邊講邊哭，也曾看過狼父猥褻女兒，另外檢方也發現女兒處女膜有陳舊性裂傷，測謊時，詢問狼父有無性侵、逼女兒口交，狼父還狡辯說「沒有」，但是測謊均顯示狼父是不實反應。另外家庭關係也沒有不睦，女兒沒有誣告動機。

法官認為，男子身為人父卻為滿足個人私慾、不顧倫常，造成女兒心理難以抹滅的陰影應予譴責，但念在他犯後坦承知道悔悟，也已經和女兒道歉獲得原諒等，依2個成年人故意對少年犯乘機性交罪，各判1年8月，應執行2年，緩刑5年，並須給付女兒50萬元、負擔女兒心裡諮商費用，1年6月內需前往心理諮商至少4次。

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