不少人為了雕塑身型，都會到健身房進行訓練，但墨西哥一名女子日前在舉重時，因無法支撐180公斤的槓鈴，脖子直接被重壓當場死亡，一旁的女兒則全程目睹意外發生，不敢置信媽媽會遭此橫禍，驚悚過程也被監視器拍下。

根據《鏡報》報導，墨西哥首都墨西哥市庫奧特莫克（Cuauhtémoc）地區，一名年約35歲到40歲的女子帶著女兒上健身房運動，在另名身穿黑色背心的男子引導下，嘗試舉起180公斤重的槓鈴，但女子卻不堪負荷，槓鈴直接下落砸中她的後頸部，脖子就卡在槓鈴與坐墊之間。

ÉL NO ES INSTRUCTOR

El hombre de negro q busca ayudar a la mujer accidentada en el gimnasio, no es instructor del lugar.

Es un ex agente de @PDI_FGJCDMX q entrena hace años en gimnasios de @AlcCuauhtemocMx

El encargado del gym estaba en otro lado.pic.twitter.com/8Qj4uHqLPw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 23, 2022

一旁黑衣男見狀大驚，卻無法在第一時間抬起槓鈴，直到旁邊健身的民眾察覺跑來幫忙，眾人才順利移開槓鈴，女子癱軟倒地無生命跡象。而目睹意外的女兒則是驚慌失措不斷抱頭。報導指出，喪母衝擊之大，女兒也正在接受心理輔導。

當地檢警為釐清死亡女子身分，曾一度逮捕健身房老闆進行訊問，案件仍在調查中。一名記者Carlos Jiménez則將事發影片PO在推特上，表示黑背心男子根本不是健身房教練，他必須對這起意外負起責任。