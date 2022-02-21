台灣機械工業公會與外貿協會攜手合辦台北國際工具機展、台灣工具機暨零組件公會主辦台灣國際工具機展首度聯展，今(21)日正式登場。貿協董事長黃志芳致詞表示，區域製造供應鏈正在重組、在重要市場開設新生產基地，可為工具機產業開啟新需求，電動車、低軌衛星、航太、綠色能源、醫療保健、半導體等領域出現新的機會，都是工具機產業高成長應用領域。

台灣機械工業公會理事長魏燦文看好台灣機械產業前景，預估台灣機械產業產值很快可突破2兆元。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，2021年工具機產值新台幣1496億元，年成長近三成，他預期疫情會流感化，國際商務運作也會回到正軌，如果今年匯率、航運及原物料都能維持穩定，對今年工具機出口很樂觀，會以強勁力道成長，今年出口可突破30億美元。

「TIMTOS x TMTS 2022」兩大工具機展首度聯展，21日至26日在台北南港展覽一、二館舉行。友嘉集團、東台集團、台中精機、上銀集團、永進、高鋒、慶鴻、油機、台灣瀧澤、台達電及銀泰等國內工具機廠、零件廠，以及德國西門子及創浦、日本發那科、MAZAK及三菱等國際大廠，都展示最新機種或智慧製造解決方案，藉此搶攻訂單。

黃志芳表示，工具機產業是所有行業的基礎，疫情迫使各國邊境管制，對全球供應鏈造成巨大破壞。另一個挑戰是氣候變遷及碳減排趨勢，從設計源頭開始，將永續ESG概念導入商業規劃各層面。工具機業有鑑於這些挑戰，正為客戶打造各項創新，提供新設計、新架構、新材料、新工具及新解決方案，正加速採用AI、5G、物聯網、擴增實境、虛擬實境及最新機器人技術，提高效率及永續性。

黃志芳表示，電動車、低軌衛星、航太、綠色能源、醫療保健、半導體等領域出現新的機會，都是工具機產業高成長應用領域。

台灣機械工業公會理事長魏燦文指出，世界經濟因疫情而有所動盪，但台灣寶島因政府有所控制，從精密機械、智慧製造等都能不斷推陳出新而創造佳績，但半導體產生磁吸效應，吸走不少人才。歐盟計畫2023年開徵碳關稅議題及企業發展ESG，企業不要把ESG當作壓力，很多廠商開始投入研發節能減碳的材料及設備，他預期台灣機械產值很快突破新台幣2兆元。

許文憲指出，台灣工具機70％以上出口，匯率及關稅會影響整體產業競爭力，透過洽簽互惠的貿易協定，可幫助工具機業者爭取關稅優惠，業者已在夾縫中求生存，千萬不要讓美麗寶島變成失落的孤島。他呼籲，如果未來疫情趨於穩定，請政府可以審慎評估商務人士開放入境的可能性。

行政院長蘇貞昌今日出席台北及台灣國際工具機展聯展開幕，除籲請機械及工具機業者要幫員工加薪，調薪幅度超過軍公教調薪4％，才能留才外，也宣布他上午主持擴大疫情會議，經過過年回鄉互動2、3周，Omicron傳播力很強，但台灣控制很好，將開放商務人士來台。